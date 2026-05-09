Mauricio RamÃrez, del running al ciclismo: el 1Âº de mayo cumpliÃ³ promesa al unir Montevideo con Durazno Por: CambiÃ³ los championes por las zapatillas EL CLIMA EN DURAZNO Parcialmente nublado 7°C Parcialmente nublado Ver pronóstico completo Ver más → Lo más leído de la semana Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días #1 Selección de Uruguay de Sudáfrica 2010 jugará el 17 de mayo en el Landoni contra estrellas de Paraguay #2 Resumen policial: condena a un adolescente y tres detenidos por distintos delitos #3 Una calle del barrio Las Higueras llevará el nombre de la maestra Elsa «Chita» Ghigliano de López #4 «El FA te escucha» llegó a Durazno: encuentros con organizaciones locales #5 «Cifras que duelen»: una de cada cinco viviendas en Durazno está vacía, denuncia Magela Rinaldi