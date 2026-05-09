Juan Manuel AcuÃ±a: âMi objetivo para el aÃ±o que viene son nuevamente los 400 y 800 metros con vallasâ Por: ATLETISMO EL CLIMA EN DURAZNO Parcialmente nublado 7°C Parcialmente nublado Ver pronóstico completo Ver más → Lo más leído de la semana Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días #1 El gobierno anuncia 17 cursos de formación profesional para Durazno en 2026 #2 Selección de Uruguay de Sudáfrica 2010 jugará el 17 de mayo en el Landoni contra estrellas de Paraguay #3 Resumen policial: condena a un adolescente y tres detenidos por distintos delitos #4 Una calle del barrio Las Higueras llevará el nombre de la maestra Elsa «Chita» Ghigliano de López #5 «El FA te escucha» llegó a Durazno: encuentros con organizaciones locales