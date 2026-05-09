🌤 7° 💊 Corralón 📩 Enviar noticia
Close Menu
Archivo
mayo 2026
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
sábado 9 de mayo de 2026

(37912

si
Por Lectura: 1 minuto

El tortero debutÃ³ con triunfo jugando ante el tricolor

Por: CIUDAD DE DURAZNO 2020. CENTRAL 4 – NACIONAL 2

EL CLIMA EN DURAZNO
Parcialmente nublado 7°C Parcialmente nublado
Ver pronóstico completo Ver más →
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
El gobierno anuncia 17 cursos de formación profesional para Durazno en 2026
#2
Selección de Uruguay de Sudáfrica 2010 jugará el 17 de mayo en el Landoni contra estrellas de Paraguay
#3
Resumen policial: condena a un adolescente y tres detenidos por distintos delitos
#4
Una calle del barrio Las Higueras llevará el nombre de la maestra Elsa «Chita» Ghigliano de López
#5
«El FA te escucha» llegó a Durazno: encuentros con organizaciones locales