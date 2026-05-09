Sobre el caso de abuso sexual de menores: Â¿QuÃ© cara tienen las lacras? Por: Columnistas invitados EL CLIMA EN DURAZNO Parcialmente nublado 7°C Parcialmente nublado Ver pronóstico completo Ver más → Lo más leído de la semana Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días #1 El gobierno anuncia 17 cursos de formación profesional para Durazno en 2026 #2 Selección de Uruguay de Sudáfrica 2010 jugará el 17 de mayo en el Landoni contra estrellas de Paraguay #3 Raid Paso del Durazno: 25 años con cierre en el Hipódromo Independencia #4 Resumen policial: condena a un adolescente y tres detenidos por distintos delitos #5 Una calle del barrio Las Higueras llevará el nombre de la maestra Elsa «Chita» Ghigliano de López