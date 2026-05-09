Felipe Cardone, el joven duraznense que nos representa desde lo mÃ¡s alto Por: Voluntario, mÃºsico y representante del Parlamento Juvenil del Mercosur EL CLIMA EN DURAZNO Parcialmente nublado 7°C Parcialmente nublado Ver pronóstico completo Ver más → Lo más leído de la semana Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días #1 El gobierno anuncia 17 cursos de formación profesional para Durazno en 2026 #2 El Liceo 3 de Durazno restringe el uso de celulares en el aula #3 Reempadronamiento gratuito en Durazno por 60 días desde este lunes 4 #4 Selección de Uruguay de Sudáfrica 2010 jugará el 17 de mayo en el Landoni contra estrellas de Paraguay #5 Raid Paso del Durazno: 25 años con cierre en el Hipódromo Independencia